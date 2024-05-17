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В Пензенской области в январе-апреле введено 305,3 тыс. кв. метров жилья

16:15 | 17.05.2024 | Экономика

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Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. 305,3 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области в январе-апреле 2024 года, рост к аналогичному периоду прошлого года — 27,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

В Пензенской области в январе-апреле введено 305,3 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По темпам ввода жилья Пензенская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что за 4 месяца 2024 года населением построено 1 тыс. 195 домов, общая площадь жилых помещений — 174,9 тыс. кв. метров (+30,5% к аналогичному периоду 2023 года).

«Юридическими лицами введено в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых дома, или 130,3 тыс. кв. метров, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что ввод жилья увеличился в Пензе, Кузнецке и десяти районах области.

«Наибольший удельный вес приходится на Пензу — 44%, Пензенский район — 22,1%, Бессоновский район — 12,4%, Кузнецк — 3,7%, Городищенский район — 3,2%», — сказано в пресс-релизе.

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