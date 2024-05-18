Сергей Федотов поздравил коллектив «Пензенского завода Телема Гино» с 10-летием предприятия Экономика

Пенза, 18 мая 2024. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов поздравил коллектив ООО «Пензенский завод Телема Гино» с 10-летием предприятия.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в минувшую пятницу, 17 мая, он вручил генеральному директору ООО «ПЗТГ» Дмитрию Акимову приветственный адрес губернатора, в котором глава региона Олег Мельниченко отметил, что за короткий период завод стал одним из флагманов промышленности, чья деятельность имеет большое значение для социально-экономического и инновационного потенциала субъекта федерации.

В поздравлении подчеркивается, что на предприятии удалось сплотить команду профессионалов высокого уровня, которые способны находить инженерно-технические решения для выполнения задач в сфере импортозамещения и достижения технологического суверенитета страны.

В приветственном адресе также обращается внимание на то, что продукция «ПЗТГ» используется при реализации крупномасштабных федеральных проектов в сфере энергетики, развития железнодорожного транспорта, судостроения, в том числе при освоении Арктики и Северного морского пути.

«Уверен, что эффективная работа «Пензенского завода Телема Гино» и в дальнейшем будет способствовать росту региональной промышленности, укреплению технологического потенциала Пензенской области», — говорится в тексте.

В рамках торжественного мероприятия отличившиеся работники завода были награждены почетными грамотами губернатора.