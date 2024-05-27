В Пензенской области более 300 самозанятых добровольно уплачивают страховые взносы в СФР Экономика

Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. Более 300 самозанятых в Пензенской области добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

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«Чтобы делать добровольные отчисления на пенсию, самозанятому, применяющему налог на профессиональный доход, необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика взносов в Социальном фонде России», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог», через личный кабинет на сайте Социального фонда России, а также можно направить заявление по почте или обратиться в клиентскую службу регионального отделения СФР.

«Самозанятые граждане самостоятельно определяют размер страховых взносов и периодичность внесения платежей. Максимальная сумма, которая может быть направлена на добровольное пенсионное страхование, — 406 тыс. рублей в 2024 году. [...] Минимальная — 50 тыс. 798,88 рубля. [...] Оплатить страховые взносы за 2024 год необходимо до 31 декабря 2024 года. Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, фиксируются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в ОСФР документы, подтверждающие платежи, не требуется», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа можно на портале госуслуг.