Олег Мельниченко возглавил работу делегации Пензенской области на ПМЭФ Экономика

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил работу делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

«Прибыл на Петербургский международный экономический форум как глава делегации Пензенской области. В ближайшие дни нам предстоит активная работа. Презентуем потенциал нашего региона с помощью стенда, подготовленного в партнерстве с межрегиональным станкостроительным кластером, якорным предприятием которого является наш «СтанкоМашСтрой», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 5 июня.

Он отметил, что впереди ряд деловых встреч и заключение полутора десятков соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Пензенской области.

«Общая сумма по планируемым к подписанию протоколам о намерениях по реализации инвестпроектов — около 22 млрд. рублей. Это как индустриальные и агропромышленные проекты, так и проекты, направленные на подготовку квалифицированных кадров для предприятий Пензенской области», — сообщил губернатор.