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Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и S7 Group

11:15 | 06.06.2024 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и S7 Group подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и S7 Group

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем работу на Петербургском международном экономическом форуме. Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и S7 Group. Это холдинг, объединяющий предприятия сферы авиаперевозок и путешествий (включая крупнейшую частную российскую авиакомпанию S7), а также технического обслуживания воздушных судов и обучения персонала», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

Он добавил, что S7 Group намеревается инвестировать более 2,5 млрд. рублей в новый для Пензы проект — производство продукции для авиастроения.

«Заниматься этим будет предприятие «СКБТ» — «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей». У пензенской компании есть опыт работы на крупнейшие морские, железнодорожные и автомобильные концерны. Настало время осваивать новые направления», — отметил губернатор.

«Уверен, что в рамках нашего сотрудничества с S7 Group будет выстроена плодотворная работа, которая принесет хорошие результаты. Новое направление деятельности «СКБТ» позволит расширить производство, создать дополнительно более 60 рабочих мест, освоить самые передовые технологии работы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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