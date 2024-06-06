Пензенская область и ЦПИИ заключили соглашение о взаимодействии Экономика

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Пензенская область и центр поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали с Павлом Алексеевичем Дворниченко соглашение о взаимодействии Пензенской области с центром поддержки инжиниринга и инноваций. Центр помогает развиваться компаниям, которые разрабатывают и создают производства под задачи российских корпораций», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

Он отметил, что одна заявка от Пензенской области уже получила поддержку ЦПИИ.

«Это проект компании «ПТПА-Партнер» по разработке и производству подводной запорно-регулирующей арматуры, которая производится для компании «Газпром», — пояснил Олег Мельниченко.

Глава региона сообщил, что предложил поддержать еще один проект — по замене в промышленном оборудовании нержавеющей стали на более современный композитный материал.

«У этой пензенской разработки широкие перспективы применения, в том числе в атомной промышленности», — подчеркнул Олег Мельниченко.