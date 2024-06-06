Олег Мельниченко и Син Хон Чхоль обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и КНДР Экономика

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль (Shin Hong Chul) обсудили развитие сотрудничества региона и КНДР в ходе встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

«Стало доброй традицией встречаться на ПМЭФ с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в России. Лично провел для него экскурсию, чтобы господин Син Хон Чхоль в полной мере смог оценить социально-экономический потенциал Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

Он отметил, что презентационный стенд был подготовлен в партнерстве с межрегиональным станкостроительным кластером, якорным предприятием которого является пензенский «СтанкоМашСтрой».

«Посла КНДР в РФ заинтересовали как достижения Пензенской области в промышленности, так и наши успехи в сельском хозяйстве. Син Хон Чхоль отметил, что у нас с Северной Кореей есть перспективы сотрудничества в машиностроении. Он также предложил направить в наш регион делегацию для обмена опытом в аграрной сфере. Обсуждаем варианты в сфере культуры и туризма», — сообщил Олег Мельниченко.