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Олег Мельниченко и Син Хон Чхоль обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и КНДР

18:45 | 06.06.2024 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль (Shin Hong Chul) обсудили развитие сотрудничества региона и КНДР в ходе встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Олег Мельниченко и Син Хон Чхоль обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и КНДР

Фото: Pnzreg.ru

«Стало доброй традицией встречаться на ПМЭФ с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в России. Лично провел для него экскурсию, чтобы господин Син Хон Чхоль в полной мере смог оценить социально-экономический потенциал Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

Он отметил, что презентационный стенд был подготовлен в партнерстве с межрегиональным станкостроительным кластером, якорным предприятием которого является пензенский «СтанкоМашСтрой».

«Посла КНДР в РФ заинтересовали как достижения Пензенской области в промышленности, так и наши успехи в сельском хозяйстве. Син Хон Чхоль отметил, что у нас с Северной Кореей есть перспективы сотрудничества в машиностроении. Он также предложил направить в наш регион делегацию для обмена опытом в аграрной сфере. Обсуждаем варианты в сфере культуры и туризма», — сообщил Олег Мельниченко.

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