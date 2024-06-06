«Дамате» планирует инвестировать 16,5 млрд. рублей в расширение проекта по производству индейки в Пензенской области Экономика

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» намерена инвестировать 16,5 млрд. рублей в расширение проекта по производству индейки на территории Пензенской области. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

«ГК «Дамате» намеревается инвестировать 16,5 млрд. рублей в расширение проекта по производству индейки на территории нашего региона. Будет построено пять новых птицеводческих блоков. «Дамате» увеличивает свои производственные мощности до 264 тыс. тонн индейки в убойном весе в год», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

По его словам, «компания сохраняет лидерские позиции по объемам производства индейки в России и Европе, входит в пятерку ведущих мировых производителей».

«Очень греет мысль, что ядром этого промышленного гиганта является именно Пензенская область», — отметил Олег Мельниченко.

«Мы всегда готовы поддержать проекты, направленные на развитие производственных мощностей и создание новых рабочих мест», — подчеркнул он.