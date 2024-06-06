Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и «Газпромбанком» Экономика

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Пензенская область и АО «Газпромбанк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель председатель правления банка Алексей Матвеев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, соглашение предусматривает, в частности, взаимодействие в работе по повышению экономического и промышленного потенциала региона, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечению граждан и субъектов предпринимательства широким спектром банковских услуг.

АО «Газпромбанк» оказывает услуги корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.

Общее число точек продаж в России превышает 480.

Банк также имеет представительства за рубежом — в Астане, Пекине, Улан-Баторе, Нью-Дели и Ташкенте.

В числе его клиентов — более 4 млн. физических и порядка 92 тыс. юридических лиц.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №354 выдана Банком России 29 декабря 2014 года.