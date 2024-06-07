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Пензенская область и АО «Императорский фарфоровый завод» подписали соглашение о сотрудничестве

17:35 | 07.06.2024 | Экономика

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Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Пензенская область и АО «Императорский фарфоровый завод» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Пензенская область и АО «Императорский фарфоровый завод» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и «Императорским фарфоровым заводом». Пригласил генерального директора Татьяну Александровну Тылевич посетить Никольск, чтобы лично оценить мощности нашего стекольного кластера и рассмотреть варианты совместной работы», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня.

Он сообщил, что предложил также организацию совместных выставок с показом коллекций «Императорского фарфорового завода» и никольского завода.

«У этих предприятий богатая история и уникальные экспонаты. Татьяна Александровна поддержала эту инициативу», — отметил глава региона.

По его словам, в ходе встречи также обсуждалась возможность создания подарочной коллекции фарфора, посвященной истории Пензенского края.

«Уверен, что такие пензенские сувениры будут пользоваться большой популярностью», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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