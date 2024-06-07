Пензенский губернатор и глава «Росатома» подписали соглашение о социально-экономическом и технологическом сотрудничестве Экономика

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение о социально-экономическом и технологическом сотрудничестве, которое рассчитано на 10 лет.

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Евгеньевичем Лихачевым рассчитанное на 10 лет соглашение о социально-экономическом и технологическом сотрудничестве. Вместе будем создавать благоприятные условия для людей и развития города Заречного, который является одним из 10 закрытых территориальных образований госкорпорации», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня.

«Впрочем, наше сотрудничество не ограничится Заречным. Также договорились с «Росатомом» о взаимном содействии по привлечению инвестиций для модернизации и создания новых производств», — добавил Олег Мельниченко.