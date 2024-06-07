Подписан меморандум о строительстве в Пензе технопарка по производству электротехнического оборудования Экономика

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Меморандум о строительстве в Пензе технопарка по производству электротехнического оборудования подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Подписали меморандум о строительстве в Пензе технопарка по производству электротехнического оборудования с компанией «Специализированный застройщик «Заводской квартал» и китайской транснациональной компанией (TCL). Технопарк также будет центром компетенций, готовящим специалистов для отраслей электроники и электротехники, мобильной робототехники, прототипирования, кибербезопасности. TCL Corporation — транснациональная компания, имеющая 23 центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по всему миру. Будем создавать новый кластер — электротехнический», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня.

«Обсудили с Сергеем Борисовичем Абрамовым, председателем совета директоров компании «Специализированный застройщик «Заводской квартал», реализацию проекта, объединяющего жилые дома, объекты соцкультбыта и производственного кластера. Думаю, что это очень удобное решение для пензенцев», — добавил Олег Мельниченко.