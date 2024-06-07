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Пензенский губернатор и президент ПАО «ТрансКонтейнер» обсудили увеличение объема контейнерных грузоперевозок

19:57 | 07.06.2024 | Экономика

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Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и президент ПАО «ТрансКонтейнер» Михаил Концерев обсудили увеличение объема контейнерных грузоперевозок в ходе рабочей встречи, которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пензенский губернатор и президент ПАО «ТрансКонтейнер» обсудили увеличение объема контейнерных грузоперевозок

Фото: Pnzreg.ru

«Работаем над увеличением возможностей Пензенской области в сфере грузоперевозок. Этого требует развитие региональной экономики и рост торгового оборота. Руководство лидера отрасли, компании «ТрансКонтейнер», готово идти навстречу и продолжить модернизацию терминала на станции Пенза-II. Обсудили вопросы взаимодействия с президентом компании Михаилом Рудольфовичем Концеревым», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня.

Олег Мельниченко отметил, что в 2022–2023 годах «ТрансКонтейнер» уже инвестировал в расширение этой площадки около 200 млн. рублей. Теперь, по его словам, «объем вложений составит порядка миллиарда рублей».

«Увеличение емкости контейнерного терминала позволит наращивать как объем перевозок внутри страны, так и экспорт наших продуктов в Китай», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Есть и другие серьезные планы по Азиатско-Тихоокеанскому региону», — добавил он.

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