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Делегация Нигерии ознакомилась с экономическим потенциалом Пензенской области

09:31 | 08.06.2024 | Экономика

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Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Делегация Нигерии ознакомилась с экономическим потенциалом Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Делегация Нигерии ознакомилась с экономическим потенциалом Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Благодаря участию в ПМЭФ Пензенская область расширяет свои зарубежные контакты. [...] С экономическим потенциалом нашего региона ознакомилась делегация Республики Нигерия во главе с постоянным секретарем министерства промышленности, торговли и инвестиций Нурой Абба Римми», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 7 июня.

По его словам, гости осмотрели стенд, на котором представлена предлагаемая на экспорт продукция, в том числе станкостроительного и биомедицинского кластеров, а также приборостроения.

«Думаю, что ассортимент их впечатлил. Ждем новых предложений о сотрудничестве», — добавил глава региона.

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