Внесены изменения в бюджет Пензенской области Экономика

Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания поддержали внесение изменений в бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в ходе 19-й очередной сессии в пятницу, 14 июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального парламента, общий объем доходной части в целом увеличен на 1,7 млрд. рублей, в том числе на реализацию пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости в Земетчинском и Сердобском районах, — на 524,5 млн. рублей; на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами — на 56,9 млн. рублей; на организацию пунктов временного размещения — на 317,5 млн. рублей; на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов — на 23,8 млн. рублей; на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций — на 62,8 млн. рублей. Увеличены поступления от Фонда развития территорий на 18,6 млн. рублей и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 4,9 млн. рублей.

Расходы увеличены на 4,1 млрд. рублей. В частности, на 521,4 млн. рублей выросли расходы дорожного фонда. На реализацию мероприятий в социально-культурной сфере будет направлено дополнительно 624,7 млн. рублей; на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями, а также сахарным диабетом — 80,1 млн. рублей; на предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей — на 60,6 млн. рублей; обеспечение деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» — на 11,7 млн. рублей.

Предусмотрено выделение 234,6 млн. рублей на развитие материальной базы объектов социальной инфраструктуры, включая СЗК «Дизель-Арена» имени А.В. Кожевникова, учреждения здравоохранения, спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан», пансионат «Приморский» в Кабардинке.

На решение вопросов местного значения, имеющих социально значимый характер, будет направлено 954,6 млн. рублей; на развитие экономического и инвестиционного потенциалов региона и поддержку хозяйствующих субъектов — 163,6 млн. рублей.

Таким образом, основные параметры бюджета Пензенской области на 2024 год сформированы следующим образом: доходы составят 85 млрд. 353,1 млн. рублей, расходы — 90 млрд. 753,4 млн. рублей, дефицит — 5 млрд. 400,3 млн. рублей.

На плановый период 2025 и 2026 годов доходы составят 79 млрд. 92 млн. рублей и 80 млрд. 907,2 млн. рублей, расходы — 81 млрд. 17,6 млн. рублей и 82 млрд. 764,7 млн. рублей, дефицит — 1 млрд. 925,6 млн. рублей и 1 млрд. 857,5 млн. рублей соответственно.