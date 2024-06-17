В Пензенской области 21 июня определят лучшего токаря Экономика

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» пройдет в Пензе на предприятии «СтанкоМашСтрой» в предстоящую пятницу, 21 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прием заявок на конкурс был завершен в мае. Промышленные предприятия региона — представители крупного бизнеса и МСП — делегировали 18 участников. Все представители предприятий соответствуют требованиям конкурса: являются гражданами России и победителями производственных конкурсов своих компаний, работают в должности «токарь» не менее трех лет и имеют квалификационный разряд не ниже четвертого», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

В нем уточняется, что состязания будут проходить в два этапа.

«На проверку теоретических знаний в области спецтехнологии, охраны труда и трудового законодательства будет отведено 20 минут. За это время конкурсантам предстоит ответить на 20 тестовых вопросов. В рамках практического задания необходимо за 2 часа 45 минут изготовить деталь по предложенному чертежу», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что лучшие токари региона, занявшие первое, второе и третье места, получат денежные призы в размере 460 тыс., 265 тыс. и 173 тыс. рублей соответственно, победитель будет представлять регион на федеральном этапе конкурса, который состоится в Пензе 22 августа.