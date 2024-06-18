На заседании комиссии гордумы рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет Пензы Экономика

Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Члены постоянной комиссии пензенской гордумы по бюджету и экономике на очередном заседании, состоявшемся во вторник, 18 июня, рассмотрели вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ города.

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Как сообщила начальник финуправления Пензы Ольга Завьялкина за счет увеличения плана по неналоговым доходам предлагается включить дополнительные расходы.

Так, на аварийный ремонт сетей водоснабжения, не находящихся в эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих компаний, планируется направить 2 млн. 500 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение выполнения работ в рамках муниципального задания МБУ «Пензавтодор» предлагается предусмотреть 70 млн. рублей.

На ремонт крыши детской школы искусств «Лира» намечено заложить 1 млн. 250 тыс. рублей.

На приобретение аппаратуры, оргтехники, светового и звукоусилительного оборудования для молодежного центра «Юность», а также на установку систем безопасности в спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» планируется направить 1 млн. 393,9 тыс. рублей.

На ремонт оконных заполнений, замену линолеума, приобретение посуды в детский сад №56 предлагается выделить 2 млн. 255,9 тыс. рублей, на оснащение медицинских кабинетов детсада №70 — 357 тыс. рублей, на замену кроватей в детсаду №105 — 104,7 тыс. рублей, на ремонт детсада №31 — 959,8 тыс. рублей.

На приобретение пожарной автоцистерны в лизинг для управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы предлагается предусмотреть 4 млн. 384,8 тыс. рублей.

Ожидается, что изменения в бюджет Пензы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будут внесены в ходе ближайшей сессии гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.