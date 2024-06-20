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Пензенская область победила в конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» в номинации «Креативное вовлечение»

16:15 | 20.06.2024 | Экономика

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Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Пензенская область стала победителем конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» в номинации «Креативное вовлечение». Торжественная церемония награждения состоялась в Совете Федерации в четверг, 20 июня.

Пензенская область победила в конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» в номинации «Креативное вовлечение»

Фото: Pnzreg.ru

«С радостью и гордостью за родной регион получил сегодня в Совете Федерации награду за победу Пензенской области в конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Мы признаны лучшими в номинации «Креативное вовлечение», — написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Пензенскую область «в числе региональных команд, сумевших выстроить наиболее эффективную систему поддержки женщин-экспортеров».

«Она подчеркнула, что перед российскими предпринимательницами сейчас открываются совершенно новые горизонты, связанные с перспективами сотрудничества со странами Азии и Африки, с партнерами по Евразийскому экономическому союзу и БРИКС. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина отметила, что конкурс помогает реализовать экспортный потенциал предпринимательниц», — сообщил Олег Мельниченко.

«Считаю неоценимым вклад женщин в развитие экономики Пензенской области. Мы продолжим создавать все необходимые условия для их роста и процветания женского бизнеса. Только за прошлый год в нашем регионе значительно увеличилось число женщин-экспортеров — в производстве мебели и косметики, а также сфере приборостроения. Будем дальше наращивать обороты, в том числе с помощью центра поддержки экспорта», — добавил губернатор.

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