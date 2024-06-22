В Пензенской области в январе-мае введено более 359 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. 359,2 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области в январе-мае 2024 года, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

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«По темпам ввода жилья Пензенская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что за пять месяцев текущего года населением построено 1 тыс. 496 домов общей площадью 216,7 тыс. кв. метров, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 25,2%.

«Юридическими лицами введено в эксплуатацию 30 жилых домов общей площадью жилых помещений 142,5 тыс. кв. метров, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.

Из него следует, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы ввода жилья увеличились в Пензе, Кузнецке и 11 районах области.