Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-май Экономика

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-май 2024 года.

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«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 46 млрд. 531,4 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 32 млрд. 814,3 млн. руб. (109,7% к плану), безвозмездные поступления — 13 млрд. 717,1 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона в понедельник, 24 июня.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 40 млрд. 809,1 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 27 млрд. 193,3 млн. рублей при запланированном объеме 24 млрд. 628,5 млн. рублей, план выполнен на 110,4%.