Олег Мельниченко принимает участие в XI Форуме регионов Белоруссии и России Экономика

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принимает участие в XI Форуме регионов Белоруссии и России, который стартовал в Витебской области в четверг, 27 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня работаем в Полоцке, где состоялась основная секция, посвященная развитию Союзного государства. Рассказал про опыт сотрудничества Пензенской области с регионами дружественной республики. Беларусь — наш стратегический партнер», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что внешнеторговый оборот стабильно растет, превысив по итогам 2023 года 6,5 млрд. рублей.

«По этому показателю Пензенская область — один из лидеров среди субъектов РФ. Это отметил Андрей Анатольевич Шевченко, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Замминистра экономического развития России Дмитрий Валерьевич Вольвач позитивно оценил взаимодействие заводов — нашего «ГрАЗа» и белорусского «МАЗа» в производстве топливозаправщиков», — сообщил глава региона.

«Мы продолжаем работу по расширению нашего сотрудничества. Есть большой потенциал для дальнейшего взаимодействия», — добавил Олег Мельниченко.