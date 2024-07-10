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Мэрия Пензы допустила нарушение закона «О концессионных соглашениях» при передаче объектов электроснабжения — УФАС

16:22 | 10.07.2024 | Экономика

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Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Нарушение закона «О концессионных соглашениях» допущено администрацией Пензы при передаче объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления ФАС России.

Мэрия Пензы допустила нарушение закона «О концессионных соглашениях» при передаче объектов электроснабжения — УФАС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По результатам рассмотрения поступившей в пензенское УФАС России информации установлено, что в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Пензы и АО «Пензенская горэлектросеть», без проведения конкурса передано муниципальное имущество — объекты электроснабжения — с нарушением требований ч. 2 ст. 37 закона «О концессионных соглашениях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также мэрией без согласования с антимонопольным органом были внесены изменения в концессионное соглашение и продлен срок договора аренды муниципального имущества, который фактически прекратил свое действие.

«Возможность использования АО «Пензенская горэлектросеть» муниципального имущества в рамках концессионного соглашения предоставляет данному хозяйствующему субъекту неконкурентные преимущества при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии с использованием муниципального имущества в нарушение установленного действующим законодательством порядка по передаче объектов электроснабжения, что влечет (может повлечь) ограничение конкуренции на соответствующем товарном рынке», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что управление ФАС России по Пензенской области выдало администрации Пензы предупреждение о необходимости прекращения нарушения ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции».

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