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На предприятия и в организации Заречного трудоустроены 167 подростков

16:28 | 11.07.2024 | Экономика

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Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. 167 подростков трудоустроены на предприятия и в организации Заречного Пензенской области с начала июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

На предприятия и в организации Заречного трудоустроены 167 подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Школьники занимаются уборкой территорий, работают в озеленении, оформляют документы в отделах кадров и архивах, осваивают профессию швеи и помогают подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. Впервые в этом году на ПО «Старт» подростки стали участниками проекта «Первые шаги в профессию», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что за свою работу подростки, достигшие 14-летнего возраста, получают зарплату в размере половины МРОТ — 9 тыс. 621 рубль — с учетом отработанного времени.

«Кроме того, им положена материальная поддержка от центра занятости из расчета 3 тыс. рублей за полный отработанный месяц. Рабочий день в период летних каникул составляет четыре часа в день», — напоминается в сообщении.

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