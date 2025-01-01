16:04:49 Среда, 24 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прожиточный минимум на душу населения в Пензенской области в 2025 году составит 14 тыс. 896 рублей

14:22 | 24.07.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области установлена на 2025 год в размере 14 тыс. 896 рублей. Соответствующее постановление №470-пП подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Прожиточный минимум на душу населения в Пензенской области в 2025 году составит 14 тыс. 896 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить по представлению министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2025 год величину прожиточного минимума на душу населения — 14 тыс. 896 рублей, для трудоспособного населения — 16 тыс. 237 рублей, пенсионеров — 12 тыс. 811 рублей, детей — 14 тыс. 449 рублей», — сказано в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Читайте также
В Пензенской области мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани
Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на проспекте Победы в Пензе и скрылся
В Пензе мужчина обвиняется в убийстве супруги Житель Пензы подозревается в краже умных колонок и маршрутизаторов из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама