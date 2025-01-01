Прожиточный минимум на душу населения в Пензенской области в 2025 году составит 14 тыс. 896 рублей Экономика

Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области установлена на 2025 год в размере 14 тыс. 896 рублей. Соответствующее постановление №470-пП подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

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«Установить по представлению министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2025 год величину прожиточного минимума на душу населения — 14 тыс. 896 рублей, для трудоспособного населения — 16 тыс. 237 рублей, пенсионеров — 12 тыс. 811 рублей, детей — 14 тыс. 449 рублей», — сказано в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.