Штукатур «Термодома» одержал победу в региональном конкурсе профмастерства Экономика

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Сотрудник ООО «СК «Термодом» Алексей Калинин одержал победу по итогам регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший штукатур», прошедшего в селе Засечном Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства региона, он получил денежный приз в размере 400 тыс. рублей.

Второе место занял Станислав Антошин, представляющий ООО «Ресурс Н». Его награда составила 230 тыс. рублей.

Третий результат показал Михаил Крючков из ООО «Отделстрой. Его приз — 150 тыс. рублей.

Всего за победу боролись 24 штукатура — как мужчины, так и женщины.

Во время первого этапа им предстояло за определенное время отштукатурить предоставленные участки в строящемся доме, выполняя заданные критерии.

Второй этап предусматривал прохождение теста на знание теории.

За время конкурсных испытаний участниками было отштукатурено 750 кв. метров.