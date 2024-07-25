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Производственная компания «Техно Групп» стала 17-м резидентом ТОР «Заречный»

17:20 | 25.07.2024 | Экономика

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Заречный, 25 июля 2024. PenzaNews. Производственная компания «Техно Групп» стала 17-м резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте АО «Атом-ТОР».

Производственная компания «Техно Групп» стала 17-м резидентом ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый проект — предприятие по оказанию услуг по металлообработке, изготовлению деталей и сборочных единиц для приборостроения, оптоэлектроники и точного машиностроения из черных и цветных металлов, а также стальных, титановых, алюминиевых, магниевых и специальных сплавов, пластмассы и полимеров по чертежам и конструкторской документации заказчиков», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что к концу 2926 года планируется создание 22 рабочих мест, общим объем инвестиций оценивается в 75 млн. рублей.

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