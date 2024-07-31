Индекс промпроизводства в Пензенской области в I полугодии 2024 года составил 112,6% Экономика

Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области в январе-июне 2024 года составил 112,6% к соответствующему периоду 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 113,5%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 112,6%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 94,3%, «Добыча полезных ископаемых» — 92,2%.

В целом по России индекс промпроизводства в I полугодии 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023-го составил 104,4%.