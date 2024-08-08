УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступления налогов и страховых взносов за I полугодие 2024 года Экономика

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступления налогов и страховых взносов за I полугодие 2024 года.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и перераспределяемых доходов) за январь-июнь 2024 года составили 58,2 млрд. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 34,5% приходится на НДС, 22% — на НДФЛ, 15,7% — на налог на прибыль организаций, 10,3% — на акцизы.

В тексте уточняется, что поступления в федеральный бюджет за январь-июнь 2024 года составили 22,8 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 35,4 млрд. рублей.

Из него следует, что доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 35,8%), налога на прибыль организаций (22,3%), акцизов (15,4%) и имущественных налогов (10,1%).

«Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-июнь 2024 года составили 27,4 млрд. рублей, что на 7,8 млрд. рублей больше поступлений аналогичного периода 2023 года», — отмечается в сообщении.