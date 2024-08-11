00:22:29 Понедельник, 12 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фонд содействия инновациям поддержит два пензенских проекта в рамках программы «Бизнес-старт»

14:06 | 11.08.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 11 августа 2024. PenzaNews. Два пензенских проекта получат финансовую поддержку по результатам конкурсного отбора, проведенного Фондом содействия инновациям в рамках программы «Бизнес-старт».

Фонд содействия инновациям поддержит два пензенских проекта в рамках программы «Бизнес-старт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В число победителей вошло ООО «Интракор», которому будет выделен грант в размере 12 млн. рублей на реализацию проекта «Организация серийного производства имплантируемого устройства для эндоваскулярной эмболизации периферических сосудов».

Также одобрена заявка ООО «Биокинетика». На проект «Коммерциализация гранулированного почвоулучшителя на основе вермикомпоста, бактерий и микроэлементов для повышения плодородия почв, борьбы с патогенами и сохранения микрофлоры почвы» организация получит 11 млн. 209 тыс. рублей.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Фонда содействия инновациям, всего на конкурс поступило 220 заявок из 47 субъектов РФ на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Из них рекомендованы к финансированию 33 заявки на сумму 372 млн. рублей.

Читайте также
Житель Городищенского района стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
В Колышлейском районе суд признал недействительными договоры аренды земли, заключенные с четырьмя гражданами В селе Долгово установлена новая водонапорная башня
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама