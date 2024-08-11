Фонд содействия инновациям поддержит два пензенских проекта в рамках программы «Бизнес-старт» Экономика

Пенза, 11 августа 2024. PenzaNews. Два пензенских проекта получат финансовую поддержку по результатам конкурсного отбора, проведенного Фондом содействия инновациям в рамках программы «Бизнес-старт».

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В число победителей вошло ООО «Интракор», которому будет выделен грант в размере 12 млн. рублей на реализацию проекта «Организация серийного производства имплантируемого устройства для эндоваскулярной эмболизации периферических сосудов».

Также одобрена заявка ООО «Биокинетика». На проект «Коммерциализация гранулированного почвоулучшителя на основе вермикомпоста, бактерий и микроэлементов для повышения плодородия почв, борьбы с патогенами и сохранения микрофлоры почвы» организация получит 11 млн. 209 тыс. рублей.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Фонда содействия инновациям, всего на конкурс поступило 220 заявок из 47 субъектов РФ на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Из них рекомендованы к финансированию 33 заявки на сумму 372 млн. рублей.