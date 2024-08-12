Число хозяйствующих субъектов в Пензенской области превысило 56 тысяч Экономика

Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. 56 тыс. 102 хозяйствующих субъекта включено в состав территориального раздела статистического регистра Росстата по состоянию на 1 июля 2024 года, рост по сравнению с аналогичной датой 2023-го составил 3%. Это следует из доклада Пензастата о социально-экономическом положении региона за шесть месяцев текущего года.

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Согласно представленным сведениям, на 1 июля 2024 года в состав территориального раздела статрегистра включено 20 тыс. 783 юридических лица (-1,2% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), 34 тыс. 17 индивидуальных предпринимателей (+5,8%) и 1 тыс. 302 главы крестьянских (фермерских) хозяйств (+0,2%).

В январе-июне 2024 года в Пензенской области было вновь создано 4 тыс. 44 хозяйствующих субъекта, ликвидировано 2 тыс. 965, из них 58,6% — по решению единого регистрационного центра ФНС, 29,5% — по решению учредителей, 3,2% — путем реорганизации в форме присоединения, слияния или разделения, 8,2% — по решению суда, 0,4% — по иным причинам.