Губернатор оценил темпы строительства жилья, которое «Термодом» возводит в Кривошеевке Экономика

Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Нижнеломовский район оценил темпы строительства в селе Кривошеевка двух многоквартирных домов на 99 квартир общей площадью более 7,5 тыс. кв. метров, которые холдинг «Термодом» возводит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: Pnzreg.ru

«Здания современные, дизайнерские решения интересные, дома ничем не будут уступать зданиям в областном центре», — отметил глава региона.

В свою очередь руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов сообщил, что застройщик осваивает еще одну площадку неподалеку.

«Только в Кривошеевке еще 765 квартир, 34 тыс. «квадратов» в течение этого и следующего годов построим и сдадим», — сказал он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что на эти квартиры распространяются программа сельской ипотеки и льготы для молодых семей.

Также было отмечено, что «Термодом» осваивает площадки и в Нижнем Ломове.

Губернатор констатировал, что новые квартиры в основном покупает молодежь.

«Это прекрасно, что люди создают семьи, обзаводятся жильем», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.