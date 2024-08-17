Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-июль Экономика

Пенза, 17 августа 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-июль 2024 года.

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«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 67 млрд. 584,2 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 49 млрд. 11,7 млн. руб. (108,1% к плану), безвозмездные поступления — 18 млрд. 572,5 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 58 млрд. 395,6 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 39 млрд. 970,1 млн. рублей при запланированном объеме 36 млрд. 994,6 млн. рублей, план выполнен на 108%.