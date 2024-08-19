В Пензенской области за 7 месяцев введено 544,3 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. 544,3 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области в январе–июле 2024 года, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,4%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

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«Населением за 7 месяцев 2024 года построено 2 тыс. 108 домов общей площадью 298,6 тыс. кв. метров, или 114,2% к уровню января–июля 2023 года», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что юридическими лицами введено в эксплуатацию 50 жилых домов общей площадью жилых помещений 245,7 тыс. кв. метров, рост — 19,2%.

Из сообщения следует, что по итогам 7 месяцев текущего года Пензенская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья.