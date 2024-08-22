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В Пензе стартовал федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь»

14:28 | 22.08.2024 | Экономика

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Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» стартовал в Пензе в четверг, 22 августа.

В Пензе стартовал федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь»

Фото: Pnzreg.ru

Церемония открытия состоялась в сквере Машиностроителей рядом с памятником токарю.

«Сегодня профессия токаря остается основной для нашей промышленности. Конкурс имеет профессиональный отклик, в нем принимают участие лучшие представители профессии из разных регионов. Каждому хочу пожелать успеха, поднять свое мастерство на более высокий уровень. Еще хочу, чтобы Пензенский регион остался в вашем сердце», — обратился Олег Мельниченко к присутствующим.

Он отметил, что Пензенская область впервые приниает конкурс профмастерства такого уровня.

«Благодарю организационный комитет за оказанное доверие», — сказал губернатор.

В свою очередь генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков сообщил, что победитель получит в подарок от предприятия, являющегося соорганизатором конкурса, станок.

«Тот станок, на котором вы выиграете, уедет с вами», — сказал он.

Также участников конкурса поприветствовал депутат Госдумы России, федеральный координатор проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия», член совета директоров ассоциации «Станкоинструмент» Сергей Морозов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» проводится при поддержке Минтруда России на производственной площадке предприятия «СтанкоМашСтрой». Профессиональные состязания объединили 18 участников из 17 регионов.

Три лучших токаря получат денежные призы в размере 1 млн., 500 тыс. и 300 тыс. рублей.

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