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Погрузка грузов на железной дороге в Пензенской области в январе-августе уменьшилась на 14,5%

15:55 | 06.09.2024 | Экономика

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Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. 1,2 млн. тонн различных грузов погружено на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области в январе-августе 2024 года, что на 14,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги, поступившем в ИА «PenzaNews».

Погрузка грузов на железной дороге в Пензенской области в январе-августе уменьшилась на 14,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что было погружено в том числе 728,3 тыс. тонн зерна (+12,2%), 77,6 тыс. тонн лома черных металлов (-30,2%), 48 тыс. тонн жмыхов (+26,8%), 21,5 тыс. тонн метизов (-7,9%), 19,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост в 5,7 раз), 11,8 тыс. тонн сахара (+26,1%).

«В августе 2024 года на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области погружено 124,4 тыс. тонн, что на 39,5% меньше, чем в августе 2023 года», — указано в сообщении.

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