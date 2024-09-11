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Погашена задолженность по зарплате перед работниками компании «Проф Эксперт»

17:49 | 11.09.2024 | Экономика

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Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Проф Эксперт» на сумму более 2,6 млн. рублей полностью погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Погашена задолженность по зарплате перед работниками компании «Проф Эксперт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Проф Эксперт». Установлено, что у организации перед 14 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в целях устранения нарушений прокуратура внесла руководителю общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена», — подчеркивается в тексте.

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