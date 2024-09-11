Погашена задолженность по зарплате перед работниками компании «Проф Эксперт» Экономика

Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Проф Эксперт» на сумму более 2,6 млн. рублей полностью погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Проф Эксперт». Установлено, что у организации перед 14 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в целях устранения нарушений прокуратура внесла руководителю общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена», — подчеркивается в тексте.