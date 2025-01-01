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Утверждено инвестсоглашение между правительством Пензенской области и ООО «ПензаМолИнвест»

17:19 | 13.09.2024 | Экономика

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Инвестиционное соглашение между правительством Пензенской области и ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»), которое предусматривает реализацию проекта стоимостью около 7,8 млрд. рублей по расширению комплекса по промышленному выращиванию индейки до 207 тыс. тонн в Пензенском и Нижнеломовском районах, утверждено в ходе 21-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 13 сентября.

Утверждено инвестсоглашение между правительством Пензенской области и ООО «ПензаМолИнвест»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ввод объектов инвестпроекта, который находится в стадии реализации, запланирован на I и IV кварталы 2025 года.

Предприятие претендует на получение господдержки в форме льгот в виде уплаты налога на имущество организаций в размере 64% от исчисленной суммы налога. Сумма налоговых льгот за льготный период — с I квартала 2025 года по IV квартал 2028 года — составит, по оценке, 113,7 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области с момента начала действия льготного периода по окончании срока действия инвестиционного проекта — по III квартал 2029 года включительно — составят 280,9 млн. рублей.

Потери регионального бюджета за счет предоставления налоговых льгот предполагается компенсировать дополнительными поступлениями по налогу на имущество (в размере 64% исчисленной суммы налога во время льготного периода и по ставке 2,2% после льготного периода) и налогу на доходы физических лиц.

Как указано в материалах, размещенных на сайте регионального парламента, увеличение мощности производственного комплекса по промышленному выращиванию индейки будет достигнуто за счет строительства новых объектов в районе села Большая Елань в Пензенском районе: площадок подращивания и откорма, весовой для отгрузки индейки, а также площадки компостирования пометно-подстилочной массы. Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию цеха технических фабрикатов в Нижнеломовском районе — возведение пристроя к существующему зданию ЦТФ.

В течение 2024–2026 годов планируется создать не менее 103 рабочих мест и обеспечить среднемесячный уровень заработной платы не менее 37,1 тыс. рублей.

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