Компания «Спецмаш Сердобск» включена в реестр резидентов ТОР Экономика

Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. ООО «Спецмаш Сердобск», учредителем которого является АО «Пензаспецавтомаш» — производитель топливораздаточного оборудования под торговой маркой Benza, включено в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

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«На новых промышленных площадях планируется запустить производство «умных АЗС» объемом от 10 до 60 кубометров. Общий объем инвестиций превысит 100 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано порядка 30 рабочих мест. [...] Вывод завода на полную мощность планируется к концу 2025 года», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время наблюдается рост спроса на мини-АЗС, на автономные автозаправочные станции переходит все большее число российских предприятий.

«Закрыть растущую потребность на рынке позволит в том числе продукция ООО «Спецмаш Сердобск». Цифровые топливные решения Benza успешно применяются в различных отраслях экономики — от сельского хозяйства до аэропортов», — указано в пресс-релизе.

Как сообщила генеральный директор АО «Пензаспецавтомаш» Екатерина Макарова, Benza выпускает каждую третью контейнерную АЗС в России, а также является одним из основных отечественных производителей топливораздаточных колонок и разработчиком цифровых решений для контроля и учета топлива.

«Исчерпав возможности по расширению первого производства, мы искали подходящий вариант для открытия второго завода, поэтому выбор пал на индустриальный парк в Сердобске. Надеемся, что это не последнее производственное предприятие, которое мы откроем», — сказала Екатерина Макарова, слова которой приводятся в пресс-релизе.