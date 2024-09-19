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Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-август

13:30 | 19.09.2024 | Экономика

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Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-август 2024 года.

Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-август

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 75 млрд. 711,5 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 54 млрд. 916,3 млн. рублей (109,7% к плану), безвозмездные поступления — 20 млрд. 795,2 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 65 млрд. 400,5 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 44 млрд. 788,5 млн. рублей при запланированном объеме 40 млрд. 656,5 млн. рублей, план выполнен на 110,2%.

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