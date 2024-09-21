В Пензенской области 7,4 тыс. человек должны уплатить налог с доходов по вкладам в банках Экономика

Пенза, 21 сентября 2024. PenzaNews. 7,4 тыс. жителей Пензенской области, которые в 2023 году получили доход в виде процентов по вкладам в российских банках, должны уплатить налог на доходы физических лиц не позднее 2 декабря 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФНС России.

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«Общая сумма налога на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, начисленная налоговым органом, составила 198,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что налогом облагаются не сами вклады, а доход в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы.

«Если сумма дохода меньше необлагаемой или равна ей, то налог на доходы не взимается. Если сумма дохода в виде процентов превышает необлагаемую, то с разницы необходимо уплатить налог на доходы по ставке 13% (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн. рублей), — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 млн. рублей, помноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в указанном налоговом периоде; в 2023 году максимальное значение ключевой ставки — 15%, соответственно, необлагаемая сумма — 150 тыс. рублей.

«Исчисление суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на основании информации, представленной банками. Доходы, полученные в иностранной валюте в виде процентов, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату фактического получения дохода. Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышала 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу. Расчет налога за 2023 год включен в налоговое уведомление. Декларировать эти доходы налогоплательщикам не требуется», — говорится в пресс-релизе.