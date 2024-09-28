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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе–августе составил 110,5%

11:16 | 28.09.2024 | Экономика

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Пенза, 28 сентября 2024. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области в январе–августе 2024 года составил 110,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе–августе составил 110,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 111,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 105,2%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 104,8%, «Добыча полезных ископаемых» — 90,7%.

В целом по России индекс промпроизводства в январе–августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го составил 104,5%.

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