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В сети ресторанов «Вкусно — и точка» появятся блюда с пензенской индейкой

16:03 | 16.10.2024 | Экономика

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. ГК «Дамате» начинает поставлять в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» индейку, произведенную на заводе в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы компаний.

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» появятся блюда с пензенской индейкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее индейка никогда не присутствовала в позициях сети, в том числе у бренда-предшественника [McDonald's]. Первый сэндвич с ломтиком индейки появится в утреннем меню в ноябре по всей сети — это более 900 предприятий в 65 субъектах РФ. Маффин, в состав которого войдут ломтик индейки, яйцо и плавленый сыр чеддер, будет продаваться до 10.00, он также будет доступен на автораздаче и в сервисах доставки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что компания «Дамате», как и все поставщики сети, прошла строгие аудиты и проверки по безопасности, подтвердив соответствие технологии производства, сырья и качества готовой продукции.

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