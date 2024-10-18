Губернатор поддержал продление «налоговых каникул» для начинающих предпринимателей в Пензенской области Экономика

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко высказался в поддержку продления до 1 января 2027 года «налоговых каникул», которые предусматривают налоговую ставку по УСН в размере 0% для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной сферах.

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«В Пензенской области на сегодняшний день зарегистрировано более 46 тыс. субъектов предпринимательства. Причем за последние 3 года их число увеличилось почти на 3,5 тыс. Рост составил почти 9%. «Налоговые каникулы» зарекомендовали себя как эффективный инструмент стимулирования развития предпринимательства наряду с другими мерами поддержки малого и среднего бизнеса, действующими в нашем регионе», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 18 октября.

В ходе голосования депутаты поддержали соответствующий законопроект, которым также предусмотрено установление с 1 января 2025 года льготных налоговых ставок по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.