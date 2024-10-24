Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-сентябрь Экономика

Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-сентябрь 2024 года.

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«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 82 млрд. 578,2 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 59 млрд. 901,8 млн. рублей (107% к плану), безвозмездные поступления — 22 млрд. 676,4 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 70 млрд. 979,6 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 48 млрд. 493 млн. рублей при запланированном объеме 45 млрд. 233,1 млн. рублей, план выполнен на 107,2%.