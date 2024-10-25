В правительстве Пензенской области обсудили прогноз социально-экономического развития и проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов Экономика

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Прогноз социально-экономического развития Пензенской области и проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов рассмотрены на заседании регионального правительства, которое состоялось в пятницу, 25 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие области, является валовой региональный продукт. Одна из важных тенденций последних лет — устойчивый экономический рост. Темпы наращивания региональной экономики — выше среднероссийского уровня. В 2023 году объем валового регионального продукта оценивается с ростом на 3,8%. В текущем году прирост ВРП оценивается в 3,4% к уровню прошлого года», — сообщил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов.

По его оценке, в прогнозном периоде средний темп прироста объема ВРП составит более 3% в год. Суммарно к уровню 2023 года экономика региона вырастет на 13,4%. В частности, в трехлетней перспективе прогнозируется увеличение объема промышленного производства на 30%, сельскохозяйственного — на 7,4%. Прирост объема инвестиционных вложений оценивается на уровне 6% в год. На протяжении всего прогнозного периода заложен планомерный рост доходов населения.

«Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда и планомерное увеличение заработной платы в бюджетной сфере», — сказал Алмаз Хакимов.

Он добавил, что в реальном секторе стимулировать предпринимателей к увеличению оплаты труда будут высокий спрос на рабочую силу и борьба за высококвалифицированные кадры.

Показатели прогноза социально-экономического развития Пензенской области заложены в основу проекта бюджета на ближайшие три года. Налоговые и неналоговые доходы в 2025 году запланированы на уровне 69,6 млрд. рублей (с ростом к оценке 2024 года на 5,4%), безвозмездные поступления — 14,7 млрд. рублей.

«Мы сбалансировали проект бюджета, концентрируясь на первоочередных и социальных обязательствах», — подчеркнула министр финансов региона Любовь Финогеева.

Значительную часть в экономической структуре расходов (31,6 млрд. рублей) составляет фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, в которой занято 65,7 тыс. человек.

Самый большой отраслевой блок региональных полномочий (25% в структуре расходов бюджета) — образование. На образовательные услуги, организацию отдыха и оздоровление детей, питание в образовательных организациях, проведение мероприятий, выплату стипендий и капитальный ремонт объектов запланировано направить 21 млрд. рублей.

Свыше 12 млрд. рублей предусмотрено на реализацию социальной политики и организацию занятости населения, порядка 15 млрд. рублей — для отрасли здравоохранения.

«У Минфина очень взвешенная позиция — у нас уже второй год бездефицитная территориальная программа ОМС. Это огромное достижение», — отметил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Приоритетом бюджетных расходов также остаются создание комфортной среды для жизни и обеспечение экологического благополучия. На создание современной дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры предусмотрено 12,8 млрд. рублей.

«Пока это первый подход. Позиции сейчас будут уточняться — корректироваться с учетом федеральных средств, которые будут выделяться. Что-то будет перераспределяться, но в целом проект бюджета выглядит так», — констатировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В ближайшее время проект бюджета региона поступит в Законодательное собрание для рассмотрения в первом чтении, сообщает пресс-служба облправительства.