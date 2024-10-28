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Делегация Пензенской области находится с рабочим визитом в КНР

09:21 | 28.10.2024 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко находится с рабочим визитом в провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Делегация Пензенской области находится с рабочим визитом в КНР

Фото: Pnzreg.ru

В ее состав входят представители промышленности, бизнеса, строительной отрасли, деловой, политической и научной общественности региона.

В программе визита — посещение городов Сиань и Баоцзи, осмотр предприятий, проведение выставки-дегустации продукции пензенских товаропроизводителей, а также работа на В2В-форуме «Пенза — Шэньси: новые горизонты сотрудничества».

«Мы продолжаем развивать взаимодействие Пензенской области и провинции Шэньси, наращивать сотрудничество предприятий, укреплять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Уверен, что итогом этой рабочей поездки станут соглашения, реализация которых даст новый стимул для движения наших регионов вперед», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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