Правительство РФ спишет часть долгов по бюджетным кредитам для 25 регионов, в том числе Пензенской области Экономика

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов, в том числе Пензенской области, на общую сумму порядка 26 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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В список регионов, помимо Пензенской области, вошли Башкирия, Карелия, Коми, Татарстан, Хакасия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, а также Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская, Томская, Тульская и Ярославская области.

Как сообщает ТАСС, сумма списания сложилась из налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов в указанных субъектах РФ.

В пресс-службе правительства РФ отметили, что власти этих регионов «активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности».

О необходимости поддержки регионов, в том числе за счет снижения долговой нагрузки, неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам — один из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Он был запущен в конце 2020 года. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях: сельском хозяйстве, туризме, обрабатывающих производствах, жилищном и дорожном строительстве.