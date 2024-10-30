Пензенская делегация посетила два предприятия в китайской провинции Шэньси Экономика

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила два предприятия в провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Фото: Pnzreg.ru

«Посетили в провинции Шэньси два предприятия национального уровня — производство высокоточных станков, а также беспилотных летательных аппаратов. Китайские коллеги организовали настоящую производственную экскурсию, познакомив и с этапами работы, и с образцами продукции», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером во вторник, 29 октября.

По его словам, станкостроительный завод OBOT Machine Tool интересен в плане промышленной кооперации со «СтанкоМашСтроем» — в частности, пензенские специалисты могли бы проходить стажировку на китайском предприятии.

«Видим варианты сотрудничества и с компанией Xi'an Lingkong Electronic Technology. В научно-исследовательском центре производят системы управления БПЛА. Дроны могут быть полезны в сельском и лесном хозяйствах. Они позволяют следить за территорией, вносить удобрения на поля и сохранять от пожаров лесные массивы», — отметил губернатор.

«Пригласил руководство предприятия к нам в Пензенскую область, чтобы на месте детально обсудить возможное взаимодействие», — добавил он.