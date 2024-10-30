20:46:15 Среда, 30 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская делегация посетила два предприятия в китайской провинции Шэньси

09:17 | 30.10.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила два предприятия в провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Пензенская делегация посетила два предприятия в китайской провинции Шэньси

Фото: Pnzreg.ru

«Посетили в провинции Шэньси два предприятия национального уровня — производство высокоточных станков, а также беспилотных летательных аппаратов. Китайские коллеги организовали настоящую производственную экскурсию, познакомив и с этапами работы, и с образцами продукции», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером во вторник, 29 октября.

По его словам, станкостроительный завод OBOT Machine Tool интересен в плане промышленной кооперации со «СтанкоМашСтроем» — в частности, пензенские специалисты могли бы проходить стажировку на китайском предприятии.

«Видим варианты сотрудничества и с компанией Xi'an Lingkong Electronic Technology. В научно-исследовательском центре производят системы управления БПЛА. Дроны могут быть полезны в сельском и лесном хозяйствах. Они позволяют следить за территорией, вносить удобрения на поля и сохранять от пожаров лесные массивы», — отметил губернатор.

«Пригласил руководство предприятия к нам в Пензенскую область, чтобы на месте детально обсудить возможное взаимодействие», — добавил он.

Читайте также
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина семи банок кофе В Кузнецке женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензенском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель Полиция разыскивает водителя, который сбил велосипедиста на улице Металлистов в Пензе и скрылся
Под Пензой столкнулись «Нива» и грузовик, водитель легковушки госпитализирован На трассе в Пензе столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама