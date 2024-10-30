УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 9 месяцев 2024 года Экономика

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 9 месяцев 2024 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, и перераспределяемых доходов) за январь-сентябрь 2024 года составили 89,8 млрд. рублей, что на 14,7 млрд. рублей больше поступлений аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 33,7% приходится на НДС, 24,3% — на НДФЛ, 15,1% — на налог на прибыль организаций, 9,6% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 9 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 34,6 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 55,2 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (39%), налога на прибыль организаций (21%), акцизов (14%), имущественных налогов (10,8%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-сентябрь 2024 года составили 42,4 млрд. рублей, что на 9,1 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.