Олег Мельниченко и Чэнь Чуньцзян открыли бизнес-форум «Пенза — Шэньси: новые горизонты сотрудничества» Экономика

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и вице-губернатор провинции Шэньси Китайской Народной Республики Чэнь Чуньцзян открыли бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству «Пенза — Шэньси: новые горизонты сотрудничества».

Фото: Pnzreg.ru

«Деловая программа визита в Китай продолжилась [...] форумом «Пенза — Шэньси: новые горизонты сотрудничества», который мы открыли вместе с вице-губернатором народного правительства Шэньси Чэнь Чуньцзянем. В форуме приняли участие крупнейшие представители пензенского бизнеса, ректоры ПГУ и аграрного университета, руководство «Корпорации развития Пензенской области» — нашей главной организации, сопровождающей инвестиционные проекты. С китайской стороны заявились порядка 100 компаний, представляющих как госсектор, так и малый и средний бизнес», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Он сообщил, что об инвестиционном потенциале Пензенской области говорили также на встрече с исполнительным заместителем мэра народного правительства города Сяньян Ван Хунбином.

«У наших территорий схожие векторы промышленного развития. Это позволяет укреплять производственную кооперацию и торговые связи», — отметил глава региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Между городами Пенза и Сяньян подписан план мероприятий по сотрудничеству, рассчитанный на 2024–2026 годы. Политические договоренности станут базой для конкретных шагов по развитию партнерства», — добавил Олег Мельниченко.